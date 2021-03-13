Нур-Султан, , 16:55 — REGNUM Причины крушения военного самолёта Ан-26 в Казахстане, следовавшего по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата, поручил выяснить президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 13 марта написал сам глава государства на своей странице в соцсети Twitter.

«Начата (в Алма-Ате — прим. ИА REGNUM) работа по выяснению причин авиакатастрофы (самолёта Ан-26 — прим. ИА REGNUM), — написал Токаев. — Подобные инциденты не должны повторяться».

Президент Казахстана также выразил родным и близким погибших военных соболезнования.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта в районе аэропорта Алма-Аты потерпел крушение военный самолёт Ан-26. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

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