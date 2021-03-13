Осло, 13 марта, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался о победе Александра Большунова (Россия) в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Об этом 13 марта передает NRK.

Granada Александр Большунов

«Большуновым нельзя не восхищаться. В его арсенале — передовые навыки, они необычны. Невозможно смотреть на него и не вдохновляться. Александр способен удерживать высокую скорость в течение продолжительного времени. Он изматывает нас — силен как медведь на подъёмах», — отметил Носсум.

Напомним, что вторым к финишу пришёл Йоханнес Клебо (Норвегия), на III месте — Пол Голберг (Норвегия).