Тула, , 16:48 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) потерпел поражение от «Арсенала» (Тула) в матче 22 тура чемпионата России. Встреча в Туле завершилась — 2:1 в пользу хозяев. Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 42 мин. Владислав Пантелеев реализовал пенальти, а через 3 мин. Александр Ломовицкий удвоил преимущество. В концовке II тайма Наир Тикнизян сократил отставание в счете.

После 22 туров «Арсенал» (15 очков) поднялся на 14 место в турнирной таблице. ЦСКА (40 очков) — на II строчке.

Таким образом, армейцы упустили возможность выйти в лидеры ЧР.