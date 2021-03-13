Киев, , 16:45 — REGNUM Украинская партия «Слуга народа» образовала политический совет, в который войдут 73 человека, соответствующее решение было принято в субботу на XI внеочередном партийном съезде в Киеве.

«Мы учреждаем органы, которые будут иметь не консультативный голос, а решающее влияние на решения партии, поскольку являются руководящими органами между съездами», — сказал на съезде лидер парии Александр Корниенко.

Ещё одним партийным органом стал национальный совет общин, в него вошли главы городских и областных организаций «Слуги народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Корниенко в интервью телеканалу «Громадське» заявил, что результаты опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, до сих пор не опубликованы по непонятным причинам.

Читайте подробнее: Глава партии «Слуга народа» об итогах опроса Зеленского: «Странная история»