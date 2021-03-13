Тула, , 16:34 — REGNUM Футболисты московского ЦСКА в выездном матче двадцать второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли тульскому «Арсеналу». Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 13 марта на Центральном стадионе в Туле.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Владислав Пантелеев (пенальти) и Александр Ломовицкий. У гостей мяч забил Наир Тикнизян.

Отметим, что после двадцати двух матчей в чемпионате России тульский «Арсенал» пока занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Футболисты московского ЦСКА, в активе которых 40 баллов, находятся на второй позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Ростовом» в выездном матче двадцать первого тура РПЛ. Встреча, прошедшая на «Ростов-Арене», завершилась со счётом 0:0.

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