Сургут, Югра, , 16:27 — REGNUM Росприроднадзор и заместитель губернатора ХМАО не подтвердили информацию о гибели и массовом скоплении рыбы в снулом виде. Ранее об этом сообщил местный житель в своем блоге.

Сургутское отделение Росприроднадзора 12 марта на своем сайте выпустило официальное заявление, в котором опровергло информацию о гибели рыбы ниже по течению Оби, в 200 км от места аварии на газопроводе «дочки» СИБУРа — «СибурТюменьГаза».

«В ходе осмотра, на месте предполагаемой гибели рыбы, где в р. Обь впадает безымянный исток, образовалась майна, уходящая вниз по течению реки на расстояние около 100 метров. На момент проведения осмотра территории факт гибели рыбы не подтвердился», — говорится в сообщении ведомства.

Для уточнения информации о гибели рыбы в месте, где было снято видео, Росприроднадзором была проведена очистка воды ото льда. На водной поверхности следов загрязнения, а также погибшей рыбы не наблюдалось.

Об этом же ранее, 11 марта, в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Зобницев.

Во время совещания при участии губернатора он заявил, что специалистами уже были получены пробы воды из Оби. Их исследование показало, что загрязнение воды в реке отсутствует.

«Это связано с низким уровнем кислорода в Оби. Данное явление ежегодное. Отмечу, что низкое содержание кислорода выявлено и в районе Нефтеюганска по итогам исследования проб поверхностных вод, отобранных специалистами центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С происшествием на продуктопроводе это не связано», — констатировал Андрей Зобницев.

Ранее на видеохостинге YouTube появился ролик местного жителя Сургута Сергея Шевчика, в котором он говорил о снулом состоянии большого количества рыбы. Позднее он вместе с сотрудника Росприроднадзора присутствовал на всех исследовательских работах.