Алма-Ата, Казахстан, , 16:19 — REGNUM При крушении военного самолёта Ан-26 в Казахстане, следовавшего по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата, погибли четыре человека. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в МЧС Казахстана.

«По предварительным данным, четыре человека погибли (в результате падения воздушного судна — прим. ИА REGNUM), — говорится в сообщении. — Двое пострадавших направлены ближайшую в больницу».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, самолет Ан-26, который, предположительно принадлежал пограничной службе Казахстана, упал в районе аэропорта Алма-Аты 13 марта.

Читайте также: В Казахстане разбился самолет Ан-26