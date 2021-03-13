Москва, , 16:10 — REGNUM Рынок грузовых автомобилей в России будет демонстрировать умеренный рост в ближайшие годы. Об этом сообщил директор по маркетингу и рекламе ПАО «КамАЗ» Ашот Арутюнян в интервью аналитическому агентству «Автостат».

Представитель КамАЗа рассказал, что в 2020 году произошло существенное изменение структуры российского рынка грузовых автомобилей. В начале прошлого года на долю КамАЗа приходилось 43% поставок грузовиков в России, а доля крупнейших европейских производителей — Volvo, Scania, MAN, Isuzu, Mercedes-Benz, DAF и Renault — составляла 47%.

«В январе 2021 года картина другая: КамАЗ занимает 49% рынка, все европейские производители суммарно — 26% рынка», — подчеркнул Арутюнян.

Он добавил, что в 2021 году ожидается небольшой рост объёма рынка грузовых автомобилей в России. В 2020 году было зарегистрировано 59 тыс. новых грузовиков, а в 2021 году этот показатель составит около 60,5 тыс.

Арутюнян отметил, что к докризисному уровню объём рынка должен вернуться через три или четыре года. Прогнозируется, что к 2025 году рынок достигнет 75 тыс. грузовых автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале КамАЗ представил автобус «НЕФАЗ-5299−40−57», работающий на сжиженном природном газе.

Читайте ранее в этом сюжете: КамАЗ представил автобус на сжиженном природном газе