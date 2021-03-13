Москва, 13 марта, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 40 авиарейсов. Об этом в субботу, 13 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 12 рейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» задержано 15 авиарейсов, еще восемь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс.

В аэропортах Москвы пока не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Московской области на ближайшие дни из-за порывистого ветра, метели и гололедицы объявлен повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности.