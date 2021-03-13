Кабул, , 16:04 — REGNUM На западе Афганистана в провинции Герат в результате взрыва погибли не менее восьми человек, еще 53 получили ранения. Об этом, как сообщает Anadolu Ajansı, заявил 13 марта губернатор Герата Сайед Вахид Катали журналистам.

По его словам, заминированный автомобиль взорвался на территории полицейского участка в районе Генч.

«Взрыв был столь мощным, что повреждения получили и близлежащие жилые постройки, — сообщил Катали. — В числе погибших есть и мирные жители».

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта в провинции Вардак на востоке Афганистана прогремел мощный взрыв.

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