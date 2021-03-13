Тюмень, , 16:03 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 80 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 марта коронавирусом заразились 32 352 человека. Выздоровели 30 532 человек, скончались 324 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).