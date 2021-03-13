Черкесск, 13 марта 2021, 16:00 — REGNUM В Карачаево-Черкессии в результате взрыва бытового газа в пункте выдачи в интернет-магазине в Усть-Джегуте пострадали пять человек. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Сообщается, что взрыв прогремел в 11:18 по московскому времени в здании по улице Курортная, расположенном в Усть-Джегуте. Взрыв газа с последующим горением произошел в пункте выдачи магазина Wildberries.
Ранения получили пять человек. Они были доставлены в республиканскую клиническую больницу.
Начата проверка.