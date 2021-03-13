Приштина, , 19:22 — REGNUM В Косово были зарегистрированы три случая заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщил глава инфекционной клиники Изет Садику в эфире косовского телеканала RTV21 вечером 12 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По словам Садику, пациенты проходят лечение без серьезных трудностей.

Тем не менее, инфекционист подчеркнул, что недавнее исследование показало, что «британский» штамм не только быстрее распространяется, но и характеризуется более высокой смертностью.

Также врач отметил, что около 83% пациентов, переболевших COVID-19, теряют иммунитет к заболеванию через полгода, еще 17% могут заразиться и до окончания этого срока, и призвал к тщательному соблюдению мер предосторожности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово увеличилось число муниципалитетов в «красной» зоне эпидемии