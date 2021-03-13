Приштина, , 19:41 — REGNUM Глава миссии Европейского союза в Косово Томаш Шуньог 13 марта поприветствовал окончательное утверждение ЦИК края результатов досрочных парламентских выборов.

На своей странице в социальной сети Twitter политик отметил быстрое (менее месяца) завершение ЦИК процедуры утверждения результатов и призвал к скорейшему формированию институтов власти.

Напомним, Косово предстоит созыв парламента и выборы его спикера, формирование правительства и избрание президента.

Первое место на выборах в Косово заняла партия «Движение за самоопределение», получившая 50,28% голосов. Ее лидер Альбин Курти намерен занять пост премьер-министра, а его сподвижница Вьоса Османи, основательница собственного движения «Дерзай», помещенного в избирательный список «Самоопределения», намерена занять пост президента.

В течение 30 дней после утверждения результатов выборов и.о. президента Косово Османи должна созвать парламент на первое заседание.

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