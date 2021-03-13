Тирана, , 19:03 — REGNUM 13 марта в Албании началась вакцинация от COVID-19 преподавателей вакцинами AstraZeneca. 38 400 доз вакцины прибыли в страну в пятницу, 12 марта.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вакцинация будет проходить в школах.

Премьер-министр Албании Эди Рама 12 марта в ходе церемонии встречи партии вакцин AstraZeneca в аэропорту пообещал, что в ближайшее время в страну прибудет еще 60 тысяч доз вакцины AstraZeneca, еще около 30 тысяч доз вакцины Pfizer прибудет в страну в апреле.

По словам Рамы, целью правительства является максимальный разрыв цепочки заражений в преддверии туристического сезона.

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