Пекин, , 15:45 — REGNUM Научно-фантастический фильм «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона вновь стал мировым лидером по кассовым сборам после начала повторного проката в Китае. 13 марта об этом этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Фильм «Аватар» вышел в конце 2009 года. Через 41 день после начала международного проката картина Джеймса Кэмерона стала самым кассовым фильмом в истории кинематографа, обойдя показатели сборов фильма-катастрофы «Титаник». Рекорд «Аватара» был превзойдён только в 2019 году супергеройским фильмом «Мстители: Финал» киностудии Marvel Studios.

12 марта 2021 года в кинотеатрах Китая начался повторный прокат «Аватара». За сутки кассовые сборы этого фильма в Китае составили около $8,9 млн, благодаря чему общие мировые сборы достигли $2,798 мрлд. Это позволило «Аватару» превзойти общие сборы «Мстителей: Финал» ($2,797 млрд) и вновь стать самым кассовым фильмом в истории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года режиссёр Джеймс Кэмерон объявил о завершении съёмок фильма «Аватар 2». Премьера картины запланирована на декабрь 2022 года.