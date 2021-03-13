Приштина, 13 марта 2021, 19:05 — REGNUM Косовская партия «Движение за самоопределение» одержала победу на досрочных парламентских выборах в Косово, получив 438 355 голосов или 50,28% голосов. «Самоопределение» стало первой в истории Косово партией, получившей свыше половину голосов избирателей в одиночку.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, об этом сообщил ЦИК Косово 13 марта после окончательного утверждения результатов выборов.
В «Самоопределении» на закрепление своей победы отреагировали следующим заявлением:
Напомним, лидер «Самоопределения» Альбин Курти намерен занять пост премьер-министра Косово.
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