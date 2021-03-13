Харьков, Украина, , 15:50 — REGNUM Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как понять, что человек заразился коронавирусом и рассказал о своем опыте. Соответствующей информацией врач поделился в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко, опубликованном на канале «Vласть vs Vлащенко» в YouTube.

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«Как только вы ею заболеете (корона вирусной инфекцией — ИА REGNUM), вы поймете, что ничего подобного с вами раньше не было, что в от такое с вами первый раз… В от как вы заболеете ковидом, вы поймете, что так вы не болели никогда», — рассказал он.

Комаровский добавил, что когда он заболел COVID-19, симптомом болезни было то, что он спал «целый день». Он также отметил, что во время болезни потерял обоняние, рассказав о случае, когда он не чувствовал запаха домашней колбасы. В связи с чем он понял, что заразился коронавирусом.

» Я рванул к холодильнику, достал банку с горчицей, засунул туда нос — не пахнет . И тогда я понял, что он «пришел» ко мне», — добавил врач.

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