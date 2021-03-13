Харьков, Украина, 13 марта 2021, 15:50 — REGNUM Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как понять, что человек заразился коронавирусом и рассказал о своем опыте. Соответствующей информацией врач поделился в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко, опубликованном на канале «Vласть vs Vлащенко» в YouTube.
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Комаровский добавил, что когда он заболел COVID-19, симптомом болезни было то, что он спал «целый день». Он также отметил, что во время болезни потерял обоняние, рассказав о случае, когда он не чувствовал запаха домашней колбасы. В связи с чем он понял, что заразился коронавирусом.
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