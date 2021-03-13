Алма-Ата, Казахстан, 13 марта, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Казахстане в районе аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26, который, предположительно принадлежит казахстанской пограничной службе. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают казахстанские СМИ.

Marko Stojkovic Самолёт Ан-26

По предварительным данным, на борту самолета Ан-26, который принадлежал казахстанской пограничной службе, находились шесть человек. Их судьба неизвестна. Ряд СМИ сообщает о двух выживших.

Причина крушения устанавливается.