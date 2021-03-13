Москва, , 15:39 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА переиграл другую московскую команду «Локомотив» в матче 17-го тура молодежного чемпионата России по футболу. Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Сапсан-Арена» в Москве и закончилась победой ЦСКА со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий «армейцев» Илья Востриков, который отличился уже на 5-я минуте матча.

Отметим, по итогам встречи в активе ЦСКА стало 43 очка, что позволяет команде быть лидером турнирной таблицы молодежного первенства России. У «Локомотива» 36 очков и третье место.