Приштина, 13 марта 2021, 15:33 — REGNUM ЦИК Косово 13 марта окончательно утвердил результаты досрочных парламентских выборов, прошедших 14 февраля.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после пересчета голосов на спорных избирательных участках и рассмотрения всех жалоб результаты оказались следующими:
В выборах приняли участие 877 503 человека, явка при этом составила 48,78%. Оппозиционная партия «Движение за самоопределение» получила 50,28% голосов (438 335), Демократическая партия Косово — 17% (148 285), Демократическая лига Косово — 12,73% (110 985).
Альянс за будущее Косово, партия Рамуша Харадиная, участвовавшая в выборах под лозунгом «Рамуша — в президенты», набрала 7% голосов.
Политическая организация косовских сербов «Сербский список» получила 5% голосов. Остальные партии-участницы получили менее процента голосов, однако часть из них получит места в парламенте по национальным квотам.
Пост премьер-министра намерен получить лидер «Самоопределения» Альбин Курти, уже известно о том, что его кандидатуру поддержат минимум 60 депутатов из 120 (необходимо 61).
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