Калуга, , 15:38 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 13 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Обнинска 1946 года рождения и житель Калуги 1957 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 274 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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