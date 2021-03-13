Минск, , 15:21 — REGNUM Собственная политика в сфере спорта будет выстраиваться Белоруссией исходя из национальных интересов страны и невзирая на заявления и решения Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 13 марта заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

«Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо», — сказал он, комментируя решение МОК о не признавать избрание президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики его старшего сына Виктора Лукашенко.

«Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже дано признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались», — также заявил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко пояснил, что его старший сын фактически уже достаточно долго работает руководителем НОК, так как в бытность нахождения Александра Лукашенко на посту главы НОК (его первым вице-президентом в комитете был Виктор Лукашенко — ред.), президент Белоруссии был «зонтиком» для данной организации и в отношениях с МОК у ней тогда «все было хорошо».

«Потом они прислали требование накануне (Олимпийского собрания Белоруссии): Диму Баскова (член Исполкома НОК — ред.) «под нож», Лукашенко-1 (Александр Лукашенко — ред.), Лукашенко-2 (Виктор Лукашенко — ред.) — не дай бог, мы тогда санкции введем», — добавил он.

«Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему (Виктору Лукашенко) от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше», — также добавил Александр Лукашенко.

Отметим, 26 февраля стало известно, что Виктор Лукашенко был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Белоруссии, заменив на данной должности Александра Лукашенко, однако по итогам выборов МОК не признал старшего сына президента Белоруссии новым главой НОК.