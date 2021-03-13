Москва, , 15:10 — REGNUM Город федерального значения Севастополь оказался лидером среди субъектов Российской Федерации по темпам прироста числа выявленных преступлений по итогам 2020 года. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России, опубликовавшей ежемесячный сборник о состоянии преступности.

Согласно данным надзорного ведомства, рост выявленных преступлений в Севастополе за 2020 год составил 44%, или 6,1 тысячу преступлений. В абсолютных цифрах Севастополь, конечно, уступает другим регионам.

Так, в Санкт-Петербурге прирост выявленных преступлений за год составил 26,1%, или 61,3 тысячи преступлений. Ленинградская область — 12,8%, или 27,4 тысячи преступлений.

Темпы прироста числа выявленных преступлений за 2020 год снизились в Чечне (минус 16,9%, или 3,1 тысяча преступлений), Северной Осетии (минус 15%, или 8,1 тысяча преступлений), Адыгее (минус 12,4%, или 4,1 тысяча преступлений).

В целом криминогенная ситуация в России в 2020 году осталась стабильной. В городах и поселках за год было совершено более 1,6 млн преступлений (80,4% от общего числа), остальные 390,3 тыс. — в сельской местности. В расчете на 100 тысяч населения зафиксировали 1393 противозаконных деяния, из них 384 — тяжкие и особо тяжкие.

При этом за последние пять лет общий уровень преступности снизился с 1608,1 до 1392,7 на 100 тыс. населения.