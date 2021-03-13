Минск, , 15:13 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал требования Европейского вещательного союза к песне белорусских участников «Евровидения» 2021 года — группе «Галасы Зместа». Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 13 марта после эстафеты «Минская лыжня», отвечая на вопросы журналистов, сообщает БелТА.

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По словам Лукашенко, Белоруссию начинают уже «поджимать по всем фронтам», даже на «Евровидении».

"Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», — заявил он.

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Напомним, ранее Европейский вещательный союз опубликовал информацию, согласно которой организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» потребовали от Белоруссии заменить песню, с которой участники, представляющие республику на конкурсе собирались выступить в нынешнем году. Данное требование мотивировалось тем, что песня белорусских участников якобы носит выраженный политический характер.

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