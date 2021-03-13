Минск, 13 марта 2021, 15:13 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал требования Европейского вещательного союза к песне белорусских участников «Евровидения» 2021 года — группе «Галасы Зместа». Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 13 марта после эстафеты «Минская лыжня», отвечая на вопросы журналистов, сообщает БелТА.
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По словам Лукашенко, Белоруссию начинают уже «поджимать по всем фронтам», даже на «Евровидении».
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Напомним, ранее Европейский вещательный союз опубликовал информацию, согласно которой организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» потребовали от Белоруссии заменить песню, с которой участники, представляющие республику на конкурсе собирались выступить в нынешнем году. Данное требование мотивировалось тем, что песня белорусских участников якобы носит выраженный политический характер.
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