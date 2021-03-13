Берн, 13 марта, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в масс-старте классическим стилем, проходившем в рамках этапа Кубка мира (КМ) в Энгадине (Швейцария). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Granada Александр Большунов

Победное время российского спортсмена на дистанции 15 км составило 34 минуты 7,1 секунды.

Второе место занял представитель Норвегии Йоханнес Клебо, который отстал от победителя на +18,4 секунды. Третье место у еще одного норвежского лыжника — Пола Голберга, чье отставание составило +18,9 секунды.

Также в лучшую десятку вошли еще два российских спортсмена — Артем Мальцев (6-е место, +24,2 секунды) и Алексей Червоткин (10-е, +40,9 секунды).