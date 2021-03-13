Лос-Анджелес, США, , 14:49 — REGNUM Опубликован список номинантов известной антипремии «Золотая малина». Об этом 12 марта сообщил портал Rotten Tomatoes.

Стоит отметить, что в категории «Худший актёр второго плана» рискует «победить» Арнольд Шварценеггер, исполнивший в фильме Олега Степченко «Тайна печати дракона» роль Джеймса Хука.

В список номинантов в категории «Худший фильм» попали проекты «365 дней», «Абсолютное доказательство», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Остров фантазий» и «Мьюзик». За звание худшего актёра 2020 года будут «бороться» Дэвид Спейд («Не та девушка»), Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»), Микеле Морроне («365 дней»), Майк Линделл («Абсолютное доказательство»), а также Роберт Дауни-младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»).

Проведение 41-й церемонии вручения «Золотой малины» запланировано на 24 апреля 2021 года. Эта ежегодная антинаграда была придумана публицистом Джоном Уилсоном в 1981 году, она отмечает худшие актёрские работы и проекты и считается своеобразным «дополнением» к «Оскару».

Читайте ранее в этом сюжете: Церемония вручения «Оскара» может пройти в здании железнодорожного вокзала