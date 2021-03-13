Москва, , 14:47 — REGNUM Самыми угоняемыми марками автомобилей в России в феврале 2021 года стали Hyundai, KIA и Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российских страховых компаний.

Также в числе наиболее угоняемых брендов страховщики назвали Range Rover, Lexus и Mercedes-Benz. Среди конкретных моделей автомобилей, владельцы которых чаще всего страдают от угонов, в страховой компании «МАКС» назвали Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry. В феврале к этим моделям, постоянно присутствующим в списке наиболее угоняемых, добавились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan.

При этом страховщики разошлись в оценке роста числа угонов. В страховых компаниям «МАКС», «Согласие» и «Росгосстрах» зафиксировали резкое сокращение числа угонов в феврале 2021 года в сравнении с этим же месяцем 2020 года. Однако в компании «РЕСО-Гарантия» не отметили серьёзных изменений в статистике хищений автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу 2021 года самыми распространёнными в российском автопарке легковых автомобилей являются модели марок LADA, Toyota и Hyundai.

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