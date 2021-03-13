Курган, , 14:46 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 51 новый случай заражения коронавирусом. Из них 24 зарегистрированы в Кургане, сообщает 13 марта региональный оперативный штаб.

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 50 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 13 марта выявлено 18 460 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 585 человек, скончался 331 пациент с COVID-19.