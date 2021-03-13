Президент Белоруссии: «Друзей у нас в мире нет»
Минск, 13 марта, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил, что убелорусовв мире нет друзей. Об этом он рассказал 13 марта после завершения эстафеты «Минская лыжня», сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
По словам Лукашенко, в Белоруссии всегда было больше здравых людей, добавив, что их и сейчас подавляющее большинство.
Комментируя общественно-политическую ситуацию в возглавляемой им стране, он также отметил, что нюансы не для сегодняшнего дня, добавив, что есть много чего рассказать, но «это со временем».
Читайте также: Президент Белоруссии прокомментировал фильм «Лукашенко. Золотое дно»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко прокомментировал фильм оппозиции о «коррупции» белорусского президента.