Минск, 13 марта, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил, что убелорусовв мире нет друзей. Об этом он рассказал 13 марта после завершения эстафеты «Минская лыжня», сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, в Белоруссии всегда было больше здравых людей, добавив, что их и сейчас подавляющее большинство.

«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — обратился он к присутствующим.

Комментируя общественно-политическую ситуацию в возглавляемой им стране, он также отметил, что нюансы не для сегодняшнего дня, добавив, что есть много чего рассказать, но «это со временем».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко прокомментировал фильм оппозиции о «коррупции» белорусского президента.