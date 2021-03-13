Москва, , 14:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на блокировку российского контента IT-компаниями из США. Соответствующее заявление опубликовано на странице официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в социальной сети Facebook.

Напомним, что западные IT-компании, и прежде всего американские, пользуясь своим монопольным положением на рынке, неправомерно блокируют российский контент, размещенный на их площадках. К примеру, администрация социальной сети Instagram частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24», обвинив его в накрутке лайков. Видеохостинг YouTube заблокировал российский документальный фильм «Крым. Путь на Родину», заявив, что он якобы содержит шокирующий контент. Такие случаи далеко не единичны.

Захарова отметил, что очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы видимо решили отметить по-своему. Представитель МИД РФ считает, что администрации западных интернет-платформ «пошли вразнос» и явно не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Сложившаяся ситуация, по мнению Захаровой — это смысловой и технологический тупик.

Дипломат подчеркивает, что цифровой контент жестко цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа.

«Чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», — пишет Захарова.

Все это указывает на то, что цель Вашингтона — это использование своих превосходящих информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах. Все это очень не благородно, отметила Захарова.