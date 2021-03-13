Москва, , 14:31 — REGNUM Гранд финал второго сезона турнира Free Fire Pro League CIS состоится сегодня, 13 марта 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании Garena.

В последнем турнире за победу будут сражаться 12 команд, занявшая первое место получит $25 тыс. и возможность отправиться на чемпионат мира Free Fire World Series. В рамках гранд-финала соревнования будут проходить на картах «Бермуды», «Чистилище» и «Калахари», отмечается, что карты будут меняться после каждого матча.

Первое место займёт команда, набравшая больше всего очков по итогам шести игр. Желающие могут посмотреть трансляцию матчей на официальном канале Free Fire Russia, она начнётся сегодня, 13 марта, в 15:30.

Garena Free Fire — это многопользовательская мобильная онлайн-игра в жанре королевской битвы (в конце матча должен остаться один игрок или команда), распространяющаяся по бесплатной модели. Её разработкой занимается студия 111dots, в качестве издателя выступает компания Garena.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый клип рэпера Элджея посвящён популярной мобильной игре Free Fire