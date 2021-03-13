Милан, Италия, , 15:14 — REGNUM Бельгийский нападающий футбольного миланского клуба «Интер» Ромелу Лукаку не собирается переходить в другую команду. Об этом 13 марта сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уточняется, что 27-летним футболистом интересуется клуб «Манчестер Сити», и главный тренер данной команды Хосеп Гвардиола считает, что игрок является идеальным усилением атакующей линии «МС».

При этом сам нападающий считает, что он в «Интере» поднялся на новый уровень и не хочет покидать миланский клуб.

Отметим, в нынешнем сезоне Ромелу Лукаку сыграл за «Интер» в 25 матчах чемпионата Италии, забил в них 18 мячей и отдав восемь результативных передач.