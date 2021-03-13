Киев, , 14:26 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что реальными хозяевами Украины являются американцы. Соответствующее заявление бывший глава украинского правительства сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва», оценивая перспективы протестов в стране.

Комментируя возможность протестов на Украины, Азаров отметил, что для этого в стране должна функционировать определенная политическая организация, что по его словам осознают «кураторы» Украины.

«Это же понимают и кураторы Украины, хозяева реальные — американцы», — отметил он.

В связи с этим Азаров напомнил, что на Украине была запрещена «Партия регионов», которая, по его словам, в прошлом была ведущей политической силой. Азаров также отметил, что события 2014 года на Украине произошли при содействии иностранных спецслужб.

«Это, прежде всего, американцы, поскольку штаб переворота находился в американском посольстве. И это англичане. Потому что англичане очень большие специалисты в этом плане. А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича… Сценарий пролития крови и разгрома всех политических сил Западом был задуман ещё во времена «оранжевой революции», — заключил он.

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Напомним, Николай Азаров был премьер-министром Украины в 2010—2014 годах. Он ушел в отставку в разгар массовых беспорядков на Украине, которые завершились в конце февраля 2014 года государственным переворотом и бегством с Украины бывшего президента Виктора Януковича. И в итоге — привели к войне в Донбассе, которую до сих пор продолжает Киев.