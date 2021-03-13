Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» переиграл волгоградскую команду «Ротор» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена» и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного во встрече стал румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, отличившийся на 83-й минуте встречи.

Отметим, это первая победа «Урала» в последних шести матчах российского чемпионата, команда с 26 очками находится на двенадцатом месте турнирной таблицы РПЛ. У «Ротора», прервавшего этим поражением свою беспроигрышную серию из четырех игр подряд, 18 очков и тринадцатое место.