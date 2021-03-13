Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Чемпион второго сезона серии онлайн-турниров «Московский Киберспорт» по игре StarCraft II Никита Гуревич (SKillous) попал в топ-16 мирового турнира StayAtHome Story Cup #3. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба «Московского киберспорта».

В этом турнире участвовали 32 сильнейших игрока мира. В первом матче российский киберспортсмен уступил южнокорейцу Ким Дох Вук (Cure), который занимает сейчас четвёртую строчку мирового рейтинга. Однако впоследствии Гуревичу удалось одержать победу в матчах с Матиашем Будзякой (Gerald) и Джулианом Брозигой (Lambo).

StarCraft II — это RTS (стратегическая игра в реальном времени) компании Blizzard. Релиз её первой версии состоялся более 10 лет назад — 27 июля 2010 года.