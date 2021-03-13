Москва, , 14:05 — REGNUM Три матча «Лиги звезд спорта» по игре Counter-Strike: Global Offensive пройдут 13 и 14 марта 2021 года. Об этом 13 марта ИА REGNUM сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта города Москвы.

В первом матче, который начнётся сегодня вечером, 13 марта, в 20:00 по московскому времени, регбисты из команды Rugby Tacklers, ранее не знавшие поражений в турнире, сыграют с футболистами из Strikers.

Второй матч пройдёт между MMA Hammers — командой бойцов смешанных единоборств и фигуристами из Figure Skaters (начало матча — 13 марта, в 21:30). Гандболисты из HandballCS будут соревноваться с бобслеистами из Unluko Maluko 14 марта (начало в 19:00).

Напомним, «Лига звезд спорта» — это киберспортивный турнир, в котором участвуют российские спортсмены, сформировавшие команды для сражений в многопользовательской видеоигре Counter-Strike: Global Offensive. Соревнования проводятся в рамках проекта «Московский киберспорт».

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