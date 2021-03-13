Москва, , 14:05 — REGNUM Холестерин является необходимым веществом для функционирования организма человека, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей программы на телеканале «Россия 1».

Врач отметил, что представление о вреде холестерина является чрезвычайно распространённым, вследствие чего многие люди стараются употреблять в пищу продукты без холестерина. Однако это органическое соединение вырабатывается в печени и является необходимым для функционирования организма человека.

«На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту», — заявил Мясников.

Он добавил, что из холестерина вырабатываются все стероидные гормоны. Также холестерин содержится в клеточных мембранах, поэтому является одним из самых важнейших веществ в организме.

«80% всего холестерина синтезируется в печени, только 20% — добавляется пищей… Избыток — вреден, но избыток всегда вреден», — подчеркнул врач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале врач Александр Мясников назвал орехи самым полезным продуктом питания.

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