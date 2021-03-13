Москва, , 14:03 — REGNUM Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая высказала 13 марта свое мнение по поводу запрета Спортивным арбитражным судом (CAS) на использование российской сборной песни «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпийских играх (ОИ) в Токио и Пекине.

«Запрет нашего гимна именно в CAS вызывает немало вопросов. С одной стороны, почему гимн запрещает CAS, если решение должен принимать Международный олимпийский комитет? С другой — зачем тогда вообще нужно было давать нам возможность выбора, если можно было бы изначально поставить нас перед фактом, что на Играх, например, будет играть официальный гимн МОК. Но нам поставили условия, и мы сделали свой выбор», — слова ее приводит ТАСС.

Также Великая отметила, что, хотя существует очень большое число мнений в любой сфере деятельности и всем невозможно угодить, для России это серьезный вопрос и потому песня «Катюша» была выбрана неслучайно, так как она является патриотической и ее знает весь мир.

«В данной ситуации сроки у нас весьма ограничены. Возможно, стоит вообще придумать новую композицию, раз иностранному сообществу так претит наша «Катюша», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трёхкратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина (партия «Единая Россия») поддержала запрет CAS исполнять на Олимпиадах в Токио и Пекине песню «Катюша» вместо гимна РФ.