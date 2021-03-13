Астрахань, , 14:01 — REGNUM В Астраханской области 13 марта подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 494 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 394 человека.

Выздоровели 24 тыс. 339 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

602 человека скончались. За сутки подтверждено четыре новых летальных случая.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,90.