Тамбов, , 13:57 — REGNUM В Тамбовской области 13 марта подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области было зарегистрировано 27 тыс. 688 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 475 пациентов, в том числе 67 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 371 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.