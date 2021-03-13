13 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Реакция соцсетей и местных телеграм-каналов на главные события в Алтайском крае, произошедшие с 8 по 13 марта 2021 года.

Светлана Шаповалова, , 15:59 — REGNUM Прошедшая неделя в Алтайском крае ознаменовалась несколькими важными событиями. В социальных сетях, телеграм-каналах и комментариях на местных интернет-ресурсах были поводы иронизировать по поводу якобы увеличившихся зарплат, роста продаж отечественных автомобилей, окончания сроков льготной ипотеки и разработанной стратегии развития региона аж до 2035 года.

На границе Алтайского края Cheburgenator

Большой общественный резонанс вызвало известие о якобы отравлении 140 школьников. Также комментировали закрытие детского отделения ЦРБ на период отпуска единственного педиатра, бензиновый кризис и избирательный подход властей к выдаче разрешений на проведение массовых мероприятий в Масленицу.

«Никто не делится»

В Алтайском крае, где традиционно сложились самые маленькие в Сибири зарплаты, по итогам 2020 года стали получать больше: на 7,2% в сравнении с 2019 годом.

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«Средняя зарплата в Алтайском крае 30 000 рублей, на сегодня это 406 долларов или 337 евро, никуда на эти деньги не съездить в отпуск с семьёй и на квартиру будешь копить 15 лет, и то не факт.

Деньги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Но это средняя зарплата, то есть есть зарплаты и 20 000, и 200 000 рублей, и 800 000 рублей. Зачем считать среднюю зарплату, когда каждый получает отдельно и с ним никто не делится, — например, начальник, получающий в три раза больше, не будет отдавать разницу своим подчинённым», — написал на своей странице Facebook Иван Макарьев.

Продажи машин в Алтайском крае растут в два раза быстрее, чем официальные зарплаты. Если зарплата в регионе за год подросла на 7,2%, то продажи машин (январь 2021-го) на все 15%. Это несмотря на пандемию, безработицу и рост цен. Такие данные приводит автор комментария в группе «Новоалтайск» («ВКонтакте») со ссылкой на официального дилера Lada в Алтайском крае.

«В Алтайском крае выросли продажи автомобилей, большинство, разумеется, продано в кредит. Так себе новость, скажем честно, если учесть, сколько жители края уже должны всевозможным кредитным организациям… Но любой рост — наше все, даже если это рост закредитованности населения», — замечает автор сообщения в телеграм-канале «Алтайский сыр».

Не осталась в Алтайском крае незамеченной новость о том, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина не считает необходимым продлять льготную ипотеку (под 6,5%) на покупку жилья в новостройках.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Правильно, мы и в машинах жить сможем, иначе зачем столько накупили?» — иронизирует «Алтайский сыр».

«Не пугайте 35-м годом!»

По поводу обсуждаемого в региональном правительстве проекта Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, целью которой, по словам губернатора Виктора Томенко, является создание комфортной среды для жизни, активно дискутировали на сайте ИА «Банкфакс».

Виктор Томенко Kremlin.ru

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«Почему бы в стратегии края не поставить задачу создания с господдержкой мощностей по переработке муки в конечные продукты: печенье с пряниками, лапшу быстрого приготовления и ещё в десятки и сотни видов конечной продукции?» — отмечает один из читателей в комментариях.

«Не пугайте 35-м годом! Я как увидела 2035 год, так в обморок упала… Мы видим, что за последние 20 лет нарастили. Производства превратили в гипермаркеты. Большая часть сельского населения превратилась в горожан. Горожанами стали не по своей воле. Работы нет в селах. Зачастую детей негде или некому учить. С медпомощью та же самая песня. Чего Томенко за три года царствования нарастил в крае?» — отмечает N.

«Власть научилась признавать свои ошибки»

Сенсация с массовым «отравлением» учеников 128-й школы Барнаула оказалась дутой. По итогам разбирательств министр образования и науки края Максим Костенко заявил, что факты не подтверждаются.

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О том, как развивался и во что превратился данный фейк, подробно изложил автор телеграм-канала «ПолитАлтай»:

"История с ГТРК «Алтай», которая первой опубликовала вброс «про отравившихся детей», имеет и другую сторону, которую не принято замечать — безответственное отношение некоторых средств массовой информации к этой самой информации. Мол, ну опубликовали фейк, с кем не бывает. История со школьниками просто вышла громкой, а на самом деле проверка фактов, пояснения и комментарии разных сторон стали просто какой-то редкостью.

Фейк ньюс GDJ

Эпоха постправды со всеми нами сыграла злую шутку, но СМИ ведь говорят о том, что только они пишут истинную правду, только то, что они напишут, — является истиной в последней инстанции. ГТРК даже опровержения внятного не написали, не говоря уже про извинения, а ведь именно их пост в инстаграме, где было написано, что дети в 128 школе отравились, моментально разлетелся по другим СМИ, интернету и родительским чатам. После того как он провисел сутки, его просто удалили.

ТАСС в свою очередь написал то, что услышал журналист, но надо сказать, что через час после того, как они поняли, что написали неправду, статью заменили. Всё это порождает ещё целый ряд вопросов. Насколько это честно по отношению к себе и к тому месту, где ты работаешь? Днём в каком-нибудь госСМИ рассказывать одно, а вечером писать посты в анонимные телеграм-каналы другое?

Или ещё один вопрос — насколько этично использовать ресурсы СМИ, где ты работаешь, для давления на тех, кто по твоему мнению неправ? Власть, кстати, научилась признавать свои ошибки и извиняться, если она неправа. Главный вывод этого поста — не нужно делать быстрых выводов и сразу разбрасываться ярлыками».

«Томенко?! Ты где?!»

Известие о том, что в алтайском райцентре Панкрушиха как минимум до 28 марта закрыли детское отделение ЦРБ, а маленьких пациентов распустили лечиться по домам, повергло в шок не только местные СМИ. Напомним, главный врач больницы Олег Хорошилов отметил, что на этот вынужденный шаг медики пошли для того, чтобы в отпуск смогла сходить единственный педиатр.

Больница Minzdrav.gospmr.org

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«Томенко?! Ты где?! На 11 000 человек один детский врач? И его ещё и обвиняют за то, что не умер на работе, а захотел отвлечься в уборную?! И уже не патриот, а преступником скоро объявите?!» — пишет читатель ИА «Банкфакса».

Налогов больше, чем нефти

В Алтайском крае тоже отмечен рост цен на бензин. Поэтому известие о рекордном подорожании бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) некоторые восприняли эмоционально.

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«В бензине налогов больше, чем нефти. Вот если бы разрешили наш бензин ввозить обратно с Казахстана, то в Алтайском крае проблема с бензином сразу бы решилась», — отмечает читатель ИА «Амител».

"Все подорожало! Всё! Как контролируют рост цен в Алтайском крае? Аграрный регион, масло взлетело в цене, мука и так далее, и тому подобное. Зарплату не подняли ни на рубль!» — пишет N.

«В «Арлекино» Масленицы не будет»

Администрация парка «Арлекино» в Барнауле сообщила об отмене праздника «Масленица», намеченного на 14 марта. Причина — запрет администрации «на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий», поясняется на сайте администрации парка.

«В «Арлекино» Масленицы не будет <…> Мы хотели сделать для вас настоящий праздник и проводить зиму вместе! Подарить всем нашим гостям бесплатное катание на единственном колесе обозрения нашего города…» — сказано в объявлении.

Масленица Ольга Гусева © ИА Красная Весна

«Интересно, а администрация отменит мероприятия на других площадках города? Ведь по всему региону на эти выходные запланировано множество разных мероприятий, связанных с проводом зимы и Масленицей, в том числе официальных от муниципалитетов. Ждём комментарии властей, хотя они уже, наверное, на выходные ушли», — пишет автор сообщения в группе «Барнаул22» («ВКонтакте»).

"Справедливости в нашем городе никогда не будет», — пишет Ольга в группе «Барнаул22» («Одноклассники»).

"Странно — в Новотырышкино можно? В Арлекине нельзя? На улице мороз, хоть чихай, хоть кашляй — даже ротовирус, так яростно распустившийся в школах, замерзнет!» — отмечает Надежда.

Тем временем власти Алтайского края приглашают всех 13 марта на масштабный фестиваль «Сибирская Масленица». Он традиционно проходит на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье» в Новотырышкино (Смоленский район). За участие в различных соревнованиях и конкурсах гостям праздника пообещали «блинные» рубли, которые они смогут обменять на призы в масленичной лавке. Организаторы подготовили свыше трех тысяч подарков.