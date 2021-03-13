Владимир, , 13:55 — REGNUM Во Владимирской области 13 марта подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 694 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 905 пациентов, в том числе 80 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 936 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.