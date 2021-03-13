Липецк, , 13:52 — REGNUM В Липецкой области 13 марта подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 25 тыс. 979 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 22 тыс. 646 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 119 — за последние сутки.

473 человека скончались. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.