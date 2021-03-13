Курск, , 13:50 — REGNUM В Курской области 13 марта зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 32 тыс. 237 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 28 тыс. 965 пациентов, в том числе 112 — за последние сутки.

Скончался 501 человек. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.