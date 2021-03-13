Иркутск, , 13:48 — REGNUM Байкальский глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD введён в эксплуатацию 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Запуск крупнейшего в Северном полушарии нейтринного телескопа провёл глава министерства Валерий Фальков. Он отметил, что реализация подобных проектов поможет развитию научного потенциала регионов России.

Второй этап строительства нейтринной обсерватории Baikal-GVD был начат в 2016 году. Базовыми организациями проекта являются Институт ядерных исследований Российской академии наук, Объединенный институт ядерных исследований и Иркутский государственный университет, также в проект входят организации из Чехии, Словакии, Польши и Германии.

Baikal-GVD используется для обнаружения источников нейтрино сверхвысоких энергий. Эти незаряженный нейтральные частицы с низкой массой чрезвычайно слабо взаимодействуют с веществом, поэтому могут использоваться для изучения процессов, протекающих в далёких астрофизических источниках. Проект Baikal-GVD позволит учёным продвинуться в изучении истории Вселенной.

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