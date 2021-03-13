Москва, , 13:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, как принималось решение о проведении референдума в Крыму о самоопределении. Об этом российский лидер вспомнил в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова, приуроченного к очередной годовщине вхождения Крыма в состав России. Отрывок фильма был показан в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Путина, действия России в отношении Крыма в начале 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, были продиктованы тем, что российские руководство исходила из высокой вероятности трагических событий, которые в последствии произошли в Донбассе, где до сих пор идет война.

«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе», — рассказал Путин.

Чтобы предотвратить подобное развитие событий, российские власти вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма, пояснил президент.

Конечной целью российского руководство было дать людям, живущим на полуострове возможность выразить свое мнение относительно того, как они хотят жить дальше.

Напомним, что в марте 2014 года состоялся референдум о самоопределении, по результатам которого Крым и Севастополь вышли из состава Украины и вернулись в состав России. При этом за воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателейРеспублики Крыми 95,6 процента жителей Севастополя.

Российская сторона справедливо указывает, что референдум о самоопределении был проведен в строгом соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.