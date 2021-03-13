Лос-Анджелес, США, , 13:45 — REGNUM Телеканал The CW публиковал синопсис (краткое изложение концепции) шестого сезона сериала «Супергёрл». Об этом 12 марта сообщил портал Screen Rant.

Создатели шоу сообщили, что Супергёрл (Мелисса Бенойст) и её команда бросятся спасать Брейниака (Джесси Рат), который находится на краю гибели после попытки остановить Лекса Лютора (Джон Крайер). Супергерои сразятся с Гамемной (Кара Буоно)

После этого Супергёрл займётся Лексом Лютором, который хочет промыть мозги половине человечества. В какой-то момент героиня понимает, что для того, чтобы остановить Лютора ей придётся пожертвовать собой.

Сериал «Супергёрл» канал The CW показывает с 8 июля 2015 года. В сентябре 2020-го компания объявила, что шестой сезон шоу станет последним.

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