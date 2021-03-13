Минск, 13 марта 2021, 13:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал содержание документального фильма «Лукашенко. Золотое дно», снятый оппозиционерами. Об этом он рассказал 13 марта после завершения эстафеты «Минская лыжня», сообщает БелТА.
По словам Лукашенко, информация, представленная в указанном фильме, не соответствует действительности.
Вместе с тем белорусский лидер отметил, что фильм пока не смотрел, сославшись на нехватку времени, но пообещав, что постарается посмотреть его.
«Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ», — добавил белорусский президент, отметив, что сделал вывод, «что нового здесь ничего нет».
Лукашенко также назвал фильм оппозиционеров калькой с фильма о президенте России Владимире Путине.
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Напомним, 8 марта на YouTube-канале Nexta, принадлежащем белорусским оппозиционерам, обосновавшимся в Польше, вышел фильм «Лукашенко. Золотое дно», заявленный как расследование о «коррупции» белорусского президента. На момент публикации новости фильм просмотрели 4 776 487 зрителей.
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