Минск, , 13:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал содержание документального фильма «Лукашенко. Золотое дно», снятый оппозиционерами. Об этом он рассказал 13 марта после завершения эстафеты «Минская лыжня», сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, информация, представленная в указанном фильме, не соответствует действительности.

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», — заявил он.

Вместе с тем белорусский лидер отметил, что фильм пока не смотрел, сославшись на нехватку времени, но пообещав, что постарается посмотреть его.

«Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ», — добавил белорусский президент, отметив, что сделал вывод, «что нового здесь ничего нет».

Лукашенко также назвал фильм оппозиционеров калькой с фильма о президенте России Владимире Путине.

«Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?» — заключил он.

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Напомним, 8 марта на YouTube-канале Nexta, принадлежащем белорусским оппозиционерам, обосновавшимся в Польше, вышел фильм «Лукашенко. Золотое дно», заявленный как расследование о «коррупции» белорусского президента. На момент публикации новости фильм просмотрели 4 776 487 зрителей.

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