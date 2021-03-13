Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов установила новый рекорд, превысив сумму в $59 тыс. Это 13 марта следует из данных портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

По состоянию на 13:26 стоимость биткоина подросла на 5,01% и стала составлять $59,454 тыс.

При этом по информации бирже Binance, которая является крупнейшей по объему торгов криптовалютами, по данным на 13:16 мск рост биткоина составлял 5,81%, составляя $59,374 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая закроет существующие проекты добычи криптовалют к апрелю 2021 года и не одобрит никаких новых.